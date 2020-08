Mercatino dei bambini, inaugurazione ieri in Via Strasburgo a Montesilvano

MONTESILVANO – Dopo il rinvio di due venerdì di fila a causa del maltempo, ieri sera è stato inaugurato in via Strasburgo il mercatino dei bambini, organizzato dall’Associazione Amare Montesilvano con il patrocinio dell’amministrazione comunale, alla presenza di numerosi partecipanti. Presenti anche il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore agli Eventi Deborah Comardi che, dopo aver tagliato il nastro insieme al presidente dell’associazione Renato Petra, hanno salutato tutti i partecipanti.

“Quest’anno – afferma il primo cittadino –, nonostante le tantissime problematiche legate all’emergenza sanitaria, siamo riusciti ad allestire un mercatino ricco di novità, con tanti oggetti interessanti esposti sui banchi e con all’interno diverse iniziative per i bambini di ogni età. Questo evento estivo è senza dubbio uno dei più seguiti dalle famiglie di Montesilvano e dai turisti e quest’anno più che mai c’è bisogno di distrarsi e di smaltire il lockdown, restando in città per partecipare alle iniziative del cartellone estivo di Montesilvano”.

“Sessanta i bambini partecipanti che oltre alle novità rispetto alle varie misure anti Covid – spiega Renato Petra – , mascherina, distanziamento e postazione sanificazione, hanno trovato tavole, cavalletti e sedie allestiti da Alberto Falasca di Amare Montesilvano e dal suo prezioso staff. Tanti affari ai banchetti, ma anche tanti incontri tra i ragazzi e le loro famiglie, pronti a divertirsi insieme e a condividere dei sani momenti di allegria”.

Il prossimo appuntamento è previsto venerdì 7 agosto dalle ore 19.