Mercatini di Natale 2022 a L’Aquila e Festival Teatri D’Operazione

L’AQUILA – Questa mattina dalle ore 12.00, presso la sala Cesare Rivera di Palazzo Fibbioni a L’Aquila, si è tenuta la conferenza stampa dei ‘Mercatini di Natale a tema Harry Potter’ e del festival ‘Teatri D’Operazione – Aspettando Sulle Tracce del Drago’ (organizzato da ‘L’Aquila che Rinasce’), in programma nel capoluogo del 16 al 18 dicembre. Erano presenti: Virginia Como, Marcello Di Giacomo, Alessia Diggi, Teresa Medori e Manuela Tursini. Ha introdotto e moderato Alessia Diggi.

L’assessore comunale alle politiche sociali, politiche educative e scolastiche – Manuela Tursini – ha sottolineato nel suo intervento come eventi di questa natura possano contribuire ad alleviare il disagio giovanile presente in città e avvicinare i giovani al mondo della cultura, alla creatività e all’intrattenimento.

Marcello Di Giacomo ha evidenziato l’attrattività dei mercatini di Natale di Harry Potter, giunti alla loro quinta edizione, che quest’anno interagiscono con ‘Teatri d’Operazioni’ dove saranno presenti laboratori, conferenze e spettacoli.

Teresa Medori (dell’associazione ludica Playadice) ha parlato del gioco come strumento di aggregazione fondamentale che permette di condividere le proprie passioni con altri.

Virginia Como ha illustrato il programma culturale che si svolgerà all’interno dell’Emiciclo e, in particolare, l’intervento che farà su Lovecraft la domenica mattina.

Alessia Di Girolamo (in arte Diggi) ha presentato e descritto la grafica dell’evento: un uovo di drago. “Quello che vedrete in questi tre giorni è solo una piccola parte di quello che sarà il festival di settembre, Sulle Tracce del Drago – ha spiegato Di Girolamo – il progetto crescerà in questi mesi per assistere allo schiudersi dell’uovo a settembre e mostrarvi tutte le meraviglie che racchiude per condividerle con voi”.

PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

Venerdì 16: ore 16:00 Apertura dei mercatini e seminario ‘Medioevo in arme – evoluzione dell’arte marziale occidentale e le sue armi, storia e didattica’; 17:00 Coffee break; 17:30 ‘Il potere degli anelli;’ 19:30 asta quadro “Nenya” per raccolta fondi.

Sabato 17: 10:30 ‘Un giudice ragazzino’ (proiezione e dibattito); 17:30 ‘L’Universo di Warhammer’ (conferenza, esposizione miniature e pittura). Domenica 18: 11:00 Lovecraft, con allestimento Playadice e Vampire experience; 16:00 Jacopo Iovannitti per Impero Disney con Buon compleanno, Zio Paperone!: 75 anni di tesori, emozioni, parodie e grandi avventure; 18:00 Il viaggio dell’eroe: il destino del libero arbitrio in Attack of Titan e Berserk; 19:00 raduno cosplay a tema Attack on Titan con bodypainting di Giorgiana Taurino; 21:00 Marco Papa: Biancaneve.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma sarà possibile lasciare un piccolo contributo.