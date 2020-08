Memorial Massimiliano Scarpone, a Roseto la 24ma edizione

Appuntamento al Palamaggetti dal 27 al 29 agosto. Sono quattro le squadre partecipanti, composte quasi esclusivamente da atleti abruzzesi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Associazione Blue Basket Roseto, con il patrocinio del comune di Roseto degli Abruzzi, è lieta di comunicare che da giovedì 27 a sabato 29 Agosto organizzerà il “Memorial Massimiliano Scarpone” giunto alla ventiquattresima edizione.

Una manifestazione ormai storica dell’estate rosetana, in ricordo di un amico sempre nei nostri cuori, e che nelle ultime tre stagioni era comunque rimasta legata alla Roseto Summer League, ma con l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia è stato impossibile organizzare l’evento previsto inizialmente a fine Giugno.

Il comitato organizzatore, presieduto da Romano Chiappini e composto da Massimo Chiappini, Attilio e Marco Verrigni, non si è dato per vinto ed appena le autorità governative e sanitarie hanno dato l’autorizzazione alla disputa degli sport di contatto si è subito mosso per salvare la manifestazione e soprattutto onorare la memoria del caro Massimiliano, grazie anche al prezioso contributo e supporto della Liofilchem, sponsor principale del Memorial.

Per questa edizione sono quattro le squadre partecipanti, composte quasi esclusivamente da atleti abruzzesi: Pescara Basket, Blue Basket Isola ASD, Magic Basket Chieti e Roseto Sharks, le quali saranno abbinate rispettivamente con i marchi Metalchimica, GLS, Ambaradam e Gruppo Progetto Auto che lo staff organizzativo intende ringraziare fortemente per il sostegno anche in un periodo difficile come quello che si sta vivendo, al pari di tutti gli altri sponsor che fanno parte del pool della manifestazione.

Le gare si svolgeranno al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi nelle giornate di Giovedì 27, Venerdì 28 e Sabato 29 Agosto, con inizio alle ore 20.30 ed alle ore 22.00.

Il calendario completo:

Giovedì 27 Agosto

h. 20.30: Roseto Sharks-Pescara Basket

h. 22.00: Blue Basket Isola ASD-Magic Basket Chieti

Venerdì 28 Agosto

h. 20.30: Blue Basket Isola ASD-Pescara Basket

h. 22.00: Magic Basket Chieti-Roseto Sharks

Sabato 29 Agosto

h. 20.30: Blue Basket Isola ASD-Roseto Sharks

h. 22.00: Magic Basket Chieti-Pescara Basket