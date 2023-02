Memorial Lello Pasqualini ad Alba Adriatica: programma 2023

ALBA ADRIATICA – Come ogni avvio di stagione, ad Alba Adriatica ritorna il Memorial Lello Pasqualini giunto all’ottava edizione e in programma domenica 26 febbraio. Da rimarcare il lodevole sforzo del Fuorisella Bike di Ermanno Di Giosia, affiancato dall’Acsi Teramo di Raffaele Di Giovanni, per questa manifestazione che non farà mancare l’impegno e la tenacia dei cicloamatori su un circuito completamente pianeggiante di 4,5 chilometri (lungomare Marconi, via Toscana, via Lombardia e via Mazzini).

La corsa ha come centro nevralgico presso il Bar Le Terrazze (lungomare Marconi) con ritrovo alle 7:30, la prima partenza alle 8:45 per la seconda serie, i gentleman B di prima serie, i supergentleman A/B e le donne (13 giri compreso il turistico), a seguire intorno alle 10:30 circa la seconda partenza per tutte le categorie di prima serie (15 giri compreso quello non agonistico).

“La nostra organizzazione – spiega Ermanno Di Giosia a nome di tutto il Fuorisella Bike – è in piena attività per assicurare quel successo che ha arriso nelle precedenti edizioni. Tutto questo grazie all’amministrazione comunale di Alba Adriatica che è sempre al nostro fianco, così comei nostri affezionati sponsor Frigomeccanica, Santucci&Di Silvestre, Farmacia Gasparroni, Fustellificio Paco, Terplast, Conad Alba Adriatica, KreAzione, Mivv, Enalux impianti elettrici, Siry work, Adriatica Rottami, FisioMed, Gelateria Venezia, Country House La Gioconda, Itec, Rossi lamiere, NC Technology, Ceteas, Mep, GF torneria automatica di precisione, RCM center, Italia Box. Edf, Colonnelli, Industrie Plastiche Riunite e Maglificio Rosti”.

Per iscriversi, ecco la procedura attraverso il portale My Race Result a questo link https://my.raceresult.com/230823/, chiusura iscrizioni venerdì 24 febbraio alle 21:00.