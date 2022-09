Mèco Fest Spoltore 2022: il programma delle ultime serate

SPOLTORE – Ultime due serate, 16 e 17 settembre, per il Mèco Fest a Spoltore. In scaletta oltre dodici esibizioni tra cantanti, musicisti, fumettisti e pittori. Le serate iniziano entrambe alle 20.30, nel Parco della Villa Acerbo nel borgo di Caprara d’Abruzzo. Venerdì si esibiranno Michele Fazio, Fredd0°, Quartetto Kàlamos, Blowy, La Gazza Ladra. Ospite della serata inoltre il pittore Alfredo Perrotti. Sabato apre la scaletta dei concerti Olivia xx, seguita da Alessia Sturzi, Miriam Ricordi, Rubywawe, Antonia Perleonardi, Lechien e Havandra. In entrambe le serate il collettivo Serial Inkers presenterà il fumetto “La Prima Volta” e saranno esposte poesie di Natalia Caggiano, Alessandra Nepa, Diego Acciaccarelli. L’idea alla base del Mècofest “è fare arte insieme”. Ideato da Rebecca D’Anastasio, regista e fotografa laureata all’Accademia di Belle Arti di Bergamo, e Alessia Di Marcello, cantautrice laureata in pianoforte classico al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara che con il nome d’arte Sturzi si esibisce nella serata finale, vuole “dare voce a tutta quella arte che viene spesso messa da parte, perché considerata anonima”.

