Anche il MAXXI L’Aquila aderisce a Sharper 2021: gli appuntamenti

L’AQUILA – Il MAXXI L’Aquila si apre alla scienza e aderisce con due appuntamenti a Sharper 2021 – Notte Europea dei Ricercatori organizzata all’Aquila dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, in collaborazione con Gran Sasso Science Institute (GSSI) e Comune di L’Aquila. Giovedì 23 settembre 2021 alle 18 verrà presentato il volume Appunti di un apocalisse. Viaggio alla fine del mondo e ritorno (Il Saggiatore) con la presenza dell’autore Mark O’Connell e di Alessandra Castellazzi, Caporedattrice de Il Tascabile, mentre venerdì 24 settembre sempre alle 18 sarà la volta del volume La Lezione della farfalla di Daniel Lumera, che parteciperà all’incontro, e Immaculata de Vivo. A introdurre l’incontro sarà la presidente della Fondazione MAXXI, Giovanna Melandri.

Entrambi gli eventi si terranno presso la Sala della Voliera del MAXXI L’Aquila (numero dei posti limitato, necessaria la prenotazione sul sito maxxilaquila.art/eventi).

I due appuntamenti arrivano a meno di una settimana dalla fine della entusiasmante prima edizione del Festival internazionale di performance d’arte, danza, teatro e musica PERFORMATIVE.01 che dal 16 al 19 settembre ha trasformato il capoluogo abruzzese in un laboratorio di creatività. Con l’adesione a SHARPER 2021 – Notte Europea dei Ricercatori il MAXXI L’Aquila rinsalda la collaborazione con i laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e conferma la forte volontà di lavorare con le eccellenze del territorio aggiungendo un prezioso tassello al mosaico di partnership già attive con l’Accademia di Belle Arti, il Gran Sasso Science Institute e il MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo, con cui si stanno portando avanti progetti artistici rivolti alla valorizzazione dei giovani talenti e alla realizzazione di nuove opere.

Gli incontri organizzati dal MAXXI L’Aquila per il 23 e 24 settembre offrono momenti di riflessione e confronto a partire da due recenti volumi dedicati ai cambiamenti che il mondo sta attraversando e alle possibili strade da intraprendere per superare le sfide che abbiamo davanti, le stesse alla base di SHARPER 2021 – Notte Europea dei Ricercatori .

Appunti da un’Apocalisse è una spedizione fuori dall’ordinario, una ricerca del significato ultimo della nostra esistenza di fronte a una catastrofe che tutti ormai percepiamo come imminente. Tutto in questo libro è reale, eppure il materiale raccolto da Mark O’Connell sembra formare più un romanzo, un racconto di fantascienza, una distopia. Una maggiore coesione e solidità delle comunità è la proposta che offrirà ai lettori, come unica soluzione per sfuggire alla fine del mondo così come lo conosciamo oggi.

Nel volume La Lezione della farfalla Daniel Lumera, esperto di scienze del benessere, e Immaculata De Vivo, scienziata epidemiologa di Harvard, offrono un metodo rivoluzionario e trasversale per imparare ad affrontare e superare i grandi cambiamenti che stiamo vivendo. La scienza ha dimostrato come valori inclusivi quali l’empatia, la gentilezza e il perdono generino uno straordinario impatto su geni, processi di infiammazione e invecchiamento, malattie croniche e longevità, ma anche sugli stessi equilibri e armonie del mondo esterno, dai processi sociali fino al cambiamento climatico. Una nuova ottica nella quale la salute del singolo si lega alla salute di tutti e dell’intero pianeta, e nella quale diventa prioritaria la creazione di un rapporto più rispettoso e sostenibile con l’ambiente che ci circonda.

