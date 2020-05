Maxi operazione di pulizia della Ecolan a Fossacesia

FOSSACESIA – Cinque spazzatrici della EcoLan Lanciano, sono state impiegate ieri per una operazione di pulizia straordinaria di Fossacesia, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. L’intervento, che ha riguardato gran parte del territorio, è iniziato al mattino presto e ha visto impegnati tre squadre di operatori ecologici della Società che gestisce il servizio raccolta rifiuti e lo spazzamento delle strade.

“Ringrazio il presidente della EcoLan Massimo Ranieri, e il direttore tecnico Gabriele Di Pietro, per aver predisposto il servizio che ha interessato strade e piazze di Fossacesia – ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. In questo periodo particolare l’aver proceduto con questa operazione, che si aggiunge a quelle eseguite durante il periodo di quarantena, permette alla nostra città di raggiungere un alto livello di igiene”. Dal canto suo, il consigliere comunale Umberto Petrosemolo, con delega all’Ambiente e all’Igiene urbana, ha espresso la sua soddisfazione per l’operazione eseguita dalla EcoLan “soprattutto per l’eccellente lavoro, che conferma la professionalità della società dimostrata ampiamente anche nella delicata raccolta dei rifiuti Covid 19”.