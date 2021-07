Matteo Salvini in Abruzzo: tappa a Pescara e L’Aquila il 5 luglio

PESCARA – Lunedì prossimo, 5 luglio, il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, tornerà in Abruzzo. Ne dà notizia il coordinatore regionale, Luigi D’Eramo. Salvini sarà a Pescara, in piazza I maggio, alle ore 10:30, per un punto stampa e per incontrare militanti ed elettori; stesso programma a L’Aquila, alle ore 16:30, in corso Vittorio Emanuele 45.

La visita di Salvini rientra nell’ambito della campagna avviata in tutta Italia per chiedere il referendum sulla riforma della giustizia, attraverso gazebo nei quali è possibile presentare la propria sottoscrizione. Obiettivi della Lega sono processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, giustizia giusta e equo processo per tutti. Temi sui quali viene proposta una serie di quesiti referendari.

“E’ una grande battaglia di democrazia e libertà – dice D’Eramo – priva di ideologie, nell’interesse dei cittadini e soprattutto di quei magistrati perbene e non politicizzati. Ovviamente è una visita molto significativa anche perché testimonia la vicinanza di Salvini al territorio”.