Matteo Renzi presenta “Il Mostro” a Sulmona: ecco quando

Il leader di Italia Viva sarà a Sulmona martedì 28 giugno, ore 17.30, al Teatro Maria Caniglia per presentare il suo nuovo libro

SULMONA – Arriva a Sulmona Matteo Renzi con il nuovo libro ‘Il Mostro’, in cui l’ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva racconta la sua verità sui magistrati fiorentini che lo indagano nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open. Appuntamento martedì 28 giugno, ore 17.30, al Teatro Comunale Maria Caniglia.

Un libro che, oltre ad essere in testa alle classifiche, sta facendo molto discutere con il racconto di fatti e accuse che hanno visto il leader di Italia Viva al centro della cronaca giudiziaria in questi anni: “Hanno arrestato i miei genitori con un provvedimento subito dopo annullato – dice l’ex premier -, hanno sequestrato i telefonini ai miei amici non indagati, hanno cambiato nomi nei documenti ufficiali per indagare sulle persone a me vicine, hanno scritto il falso in centinaia di articoli, hanno pubblicato lettere privatissime tra me e mio padre, mi hanno fotografato negli autogrill e mentre uscivo dal bagno di un aereo, hanno controllato e pubblicato tutte le voci del mio estratto conto, hanno violato la Costituzione per controllare i miei messaggi di whatsapp. Io non voglio fare la vittima. Voglio raccontare ciò che è successo dicendo perché ho scelto di combattere a viso aperto contro le ingiustizie”.

L’evento è aperto, si raccomanda la prenotazione inviando un messaggio coi propri dati al 349 340 1745