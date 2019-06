Masterplan Abruzzo, incontro Marsilio e Amministrazione SGT

Il Governatore è stato informato sulle criticità e sulle possibili soluzioni. Il Sindaco Marinucci ha ribadito il No alla soppressione del passaggio a livello di corso Italia e il SI all’interramento del tratto ferroviario di Sambuceto

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Presidente della Regione Marco Marsilio e l’Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Umberto De Annuntiis hanno ricevuto ieri pomeriggio, mercoledì 5 giugno, il Sindaco Luciano Marinucci, il Presidente del Consiglio comunale Marco Cacciagrano, il Vicesindaco Giorgio Di Clemente e l’Assessore all’urbanistica Ezio Chiacchiaretta.

L’incontro, che si è tenuto presso la sede della Regione in piazza Unione a Pescara, era stato chiesto dal Presidente Marsilio per parlare del Masterplan Abruzzo riguardante San Giovanni Teatino, confrontarsi sulla situazione e conoscere la posizione della locale amministrazione.

“L’incontro che abbiamo tenuto in Regione con il Governatore Marco Marsilio – ha dichiarato il Sindaco Luciano Marinucci – ci lascia soddisfatti. Abbiamo parlato del Masterplan Abruzzo per la parte che riguarda San Giovanni Teatino ed illustrato al Presidente il progetto di interramento della Ferrovia, dandoci appuntamento fra un mese per un tavolo tecnico, in modo da affrontare la questione nel dettaglio”.

Gli interventi del Masterplan Abruzzo a San Giovanni Teatino prevedono l’ampliamento della pista dell’Aeroporto d’Abruzzo che, come noto, si estende soprattutto nel territorio comunale, la realizzazione della stazione metropolitana proprio a ridosso dell’ingresso dell’aeroporto e il raddoppio del tracciato ferroviario.

“Abbiamo informato il Presidente Marsilio della nostra posizione e di quanto accaduto lo scorso anno e nei mesi che hanno preceduto la sua elezione – dichiara l’assessore Chiacchiaretta -. Abbiamo illustrato quali sono le criticità rappresentate dall’eventuale soppressione del passaggio a livello in corso Italia, nel centro di Sambuceto, e la conseguente realizzazione di un sottopasso. Anche il progetto di raddoppio del tracciato ferroviario presenta forti criticità, per la qualità della vita, e non solo, della nostra comunità, soprattutto nel centro di Sambuceto. Abbiamo fatto notare al Presidente Marsilio che la comunità sangiovannese ha già dato molto, in termini di infrastrutture, per la mobilità nell’area metropolitana: un aeroporto ed un asse attrezzato che fanno a fette il territorio comunale dove inoltre insistono due trafficate strade come la Tiburtina e via Tirino”.

“Ogni scelta futura – prosegue Chiacchiaretta – non può prescindere da scelte strategiche importanti e coraggiose che sono dovute a questo territorio e ai suoi cittadini. Abbiamo illustrato la proposta di uno svincolo di accesso diretto dall’asse attrezzato all’Aeroporto d’Abruzzo, la valorizzazione e la riqualificazione della Tiburtina e, soprattutto il progetto interramento del tracciato ferroviario nel tratto che attraversa il centro urbano di Sambuceto. Un progetto ‘fattibile’ che abbiamo già sottoposto a RFI e sul quale si è aperto un utile confronto sui costi”.

Al termine dell’incontro il Presidente Marsilio ha comunicato alla delegazione sangiovannese che approfondirà gli aspetti, i suggerimenti e le criticità emerse nella riunione ed ha annunciato che convocherà un nuovo tavolo non solo politico, ma anche tecnico, entro un mese.