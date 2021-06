Martinsicuro e Villa Rosa, consegna delle Bandiere Blu 2021

MARTINSICURO – Si è tenuta lo scorso 17 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro, la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2021 agli operatori turistici di Martinsicuro e Villa Rosa. “E’ stato un momento significativo ed importante per il nostro territorio che ha potuto festeggiare, dopo 8 anni, la riconquista dello storico vessillo assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) che premia le località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti” dichiarano gli amministratori truentini.

“L’appuntamento è servito poi a fare il punto dell’attività fatta in questi mesi in vista della partenza della stagione turistica estiva – prosegue la nota – in tal senso abbiamo ribadito agli operatori presenti che la riconquista della Bandiera Blu è solo il punto di partenza e che non bisogna in alcun modo abbassare la guardia, proseguendo nell’importante opera di valorizzazione del territorio e puntando sempre più sulla qualità dei servizi offerti. In tale ottica è di fondamentale importanza proseguire sulla strada del rilancio ambientale del territorio e sulla valorizzazione delle nostre ricchezze e delle nostre peculiarità”.

L’Amministrazione truentina ha augurato a tutti gli operatori di Martinsicuro e Villa Rosa un grande in bocca al lupo per l’avvio della stagione turistica, auspicando che il 2021 sia l’anno del definitivo rilancio.