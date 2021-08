Martinsicuro, sei nuovi bidoni per la raccolta degli oli esausti: ecco dove

MARTINSICURO – Arriva una importante novità per quanto concerne il servizio di raccolta differenziata sull’intero territorio, sono stati infatti posizionati 6 nuovi bidoni per la raccolta degli olii esausti, 3 a Martinsicuro (in piazza Vezzola, in via Firenze zona Anfiteatro e in via Leopardi vicino all’isola ecologica) e 3 a Villa Rosa (nei pressi dell’Ufficio Postale vicino all’isola ecologica, in via De Filippo zona 167 e in via Roma zona Casone) dove gli utenti potranno conferire direttamente il rifiuto h 24, un servizio che si aggiunge la centralina mobile (che resterà in funzione fino al termine dell’anno) che passa tre volte al mese sul territorio comunale.

“Si tratta di una importante novità introdotta, assieme alla Poliservice, per rendere sempre più efficiente e funzionale il servizio di raccolta differenziata a Martinsicuro e Villa Rosa” spiegano il Sindaco Massimo Vagnoni e l’Assessore all’Ambiente Marco Cappellacci. “Oggi i cittadini possono tranquillamente smaltire questo rifiuto quando vogliono, potendo contare sui bidoni posizionati in varie aree del territorio comunale. Non serve vuotare i contenitori nel bidone e lasciarli poi a terra, basta infatti infilarli nell’apposita fessura per smaltire gli olii esausti, il bidone prende contenitori fino a 2,5 litri”.

“La meta che ci siamo prefissati, come amministrazione, è quella di aumentare anno per anno i numeri della differenziata offrendo un servizio sempre migliore e più funzionale all’utenza – concludono gli amministratori truentini – siamo convinti che, lavorando tutti assieme, potremo raggiungere grandi obiettivi”.