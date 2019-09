Martinsicuro, al via gli incontri tra Comune e Comitati di Quartiere

Primo appuntamento per Lunedì 23 settembre ore 21 con il “Sacro Cuore”. Parola d’ordine partecipazione, ascolto e condivisione delle scelte

MARTINSICURO – Continua l’attività di confronto tra l’Amministrazione ed i Comitati di Quartiere cittadini: si comincia lunedì 23 settembre, alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare, con il Comitato di Quartiere “Sacro Cuore”. Nelle prossime settimane, sentite le esigenze di tutti i comitati, verrà reso noto il calendario definitivo degli incontri che andranno avanti nei prossimi mesi.

“Ancora una volta le parole d’ordine che ci siamo prefissati per questi appuntamenti saranno partecipazione, ascolto e condivisione delle scelte da mettere in campo per il bene della collettività” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato alla Partecipazione e Decentramento dei Comitati di Quartiere, Umberto Tassoni.

“Nel corso del nostro mandato abbiamo instaurato un dialogo proficuo e costruttivo che ci ha permesso di affrontare e risolvere diverse delle problematiche che sono state portate all’attenzione della nostra Amministrazione; consapevoli che ci sia ancora tanto da fare, contiamo quindi di proseguire nella strada del dialogo e del confronto con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel nostro comune attraverso azioni concrete e condivise con chi vive il territorio”.

Quello di lunedì 23 settembre sarà il primo di una serie di incontri che, nelle prossime settimane porteranno l’intera amministrazione comunale ad incontrare i vari Comitati di Quartiere al fine di ascoltare le varie problematiche, rinsaldare rapporti diretti con i comitati ed i cittadini e mettere in campo delle azioni mirate e concrete da perseguire durante tutta la durata della consiliatura per il bene della collettività.