Martinsicuro, furto di cellulare in spiaggia: denunciato 42enne

MARTINSICURO – Prosegue nel clou della stagione estiva l’offensiva dei militari dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito dei servizi estivi inerenti l’Operazione “Estate Sicura” disposta dal Comando Generale dell’Arma, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che affollano queste località principalmente nel mese di agosto. In quest’ottica, infatti, i Carabinieri di Martinsicuro hanno identificato un campano 42enne, domiciliato in Provincia di Ascoli Piceno, già noto alle forze di polizia per i precedenti specifici relativi a numerosi furti, che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Teramo per i reati di tentato furto aggravato, ricettazione e inosservanza del F.V.O..

L’uomo, dopo aver individuato un ombrellone incustodito, si è impossessato di un telefono cellulare di un turista romano – lasciato sotto l’ombrellone di uno chalet – ed è stato costretto ad abbandonarlo subito dopo grazie all’intervento di alcuni bagnanti che hanno seguito le mosse del ladro incominciando ad urlare per bloccarlo ed attirare l’attenzione dei più, segnalando tempestivamente l’evento al 112. Sul posto è prontamente giunta una pattuglia dei Carabinieri di Martinsicuro che ha proceduto all’identificazione del reo, recuperando il cellulare che è stato restituito al legittimo proprietario. Nel corso degli accertamenti è emerso, altresì, che l’uomo era giunto presso lo stabilimento balneare a bordo di una bicicletta appartenente ad un B&B di Alba Adriatica, rilevato dalla scritta pubblicitaria sul cestino della stessa.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che il velocipede in questione era stato precedentemente rubato, appunto, da un B&B di Alba Adriatica, il cui proprietario, non accortosi dell’ammanco, ne è ritornato in possesso. Vieppiù che, dalla consultazione del terminale di polizia, è emerso che il 42enne era stato munito lo scorso mese di luglio del F.V.O. per il Comune di Martinsicuro – della durata di tre anni – emesso dal Questore della Provincia di Teramo.

Nell’occasione, si segnala, ancora una volta, la stretta e proficua collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per fronteggiare la delinquenza comune.