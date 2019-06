Martinsicuro, Consiglio Comunale: l’odg dell’11 giugno

MARTINSICURO – Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Emma Zarroli, porta a conoscenza dell’intera cittadinanza che è stato convocato presso la Sede Comunale, in piazza del Municipio, il Consiglio Comunale, in prima convocazione per il giorno 11 giugno alle ore 21:00 ed in seconda convocazione per il giorno 13 giugno alle ore 21:00 per la trattazione degli argomenti di cui al seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione documento unitario ad oggetto: “Difesa della costa unità fisiografica foce del Tronto – porto di Giulianova”, sottoscritta dai sindaci di Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto in data 20 maggio 2019. Richiesta di interventi urgenti di difesa della costa alla Regione Abruzzo