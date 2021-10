Martinsicuro, arresto per tentata rapina: il sindaco ringrazia i Carabinieri

Il Sindaco Vagnoni ringrazia l’Arma dei Carabinieri per l’arresto del colpevole della tentata rapina del 15 ottobre 2021

MARTINSICURO – “A nome dell’intera Amministrazione e dei cittadini di Martinsicuro ci tengo a ringraziare il Comandante della compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica, Maggiore Gianluca Ceccagnoli, e il Comandante della Stazione di Martinsicuro, Francesco Farinaro, per aver assicurato alla giustizia il responsabile della tentata rapina che lo scorso 15 ottobre portò al ferimento di una nostra concittadina nella centralissima via Aldo Moro” dichiara il primo cittadino truentino Massimo Vagnoni.

“Grazie a un’attenta e meticolosa attività investigativa portata avanti dagli uomini guidati dal Comandante Farinaro, resa possibile anche grazie all’analisi dei filmati dei numerosi sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad assicurare alla giustizia il responsabile della tentata rapina, un soggetto già noto alle forze dell’Ordine, in tempi molto brevi” prosegue il Sindaco di Martinsicuro. “Sin dal suo insediamento questa Amministrazione ha avviato una costante collaborazione con le forze dell’ordine investendo risorse importanti sui sistemi di videosorveglianza che si rilevano, ancora una volta, strumenti utili per contrastare episodi di criminalità. Oltre alla riattivazione del servizio di video sorveglianza con 18 telecamere su tutto il territorio, sono stati posizionati 8 “varchi-targa” che consentono di monitorare bene gli ingressi e le uscite dal nostro territorio; uno strumento che, specie in caso di reati commessi, ci consente di individuare facilmente i mezzi utilizzati per eventuali fughe”.

“Ovviamente non abbiamo intenzione di abbassare la guardia e, situazioni come questa, ci spingono con forza a lavorare per implementare sempre più i sistemi di controllo e videosorveglianza – spiega Vagnoni – proprio in questa ottica abbiamo presentato un progetto di implementazione di telecamere inviato al Ministero competente che ci consentirà di potenziare il controllo nella nostra Città”.

“In questi anni abbiamo provveduto altresì all’istallazione di una nuova e più moderna illuminazione in diversi punti di Martinsicuro e Villa Rosa, in particolare in quelle aree verdi e spazi pubblici che in passato sono stati spesso ostaggio della microcriminalità e dei vandali, così da sottrarle al degrado e restituirle alla collettività” conclude il primo cittadino di Martinsicuro. “Naturalmente siamo ben consapevoli che ci sia ancora tanto da fare per neutralizzare episodi di microcriminalità, ma l’importante e proficuo lavoro portato avanti dalle nostre forze dell’ordine ci aiuterà a migliorare la percezione di sicurezza nella nostra Città. Non posso quindi che ringraziare a nome della nostra comunità tutte le forze dell’ordine per il quotidiano lavoro che svolgono e confermare che continueremo, come Amministrazione Comunale, ad investire e puntare sulla sicurezza, certi che importanti operazioni come quella compiuta dai carabinieri siano il miglior deterrente per scongiurare la realizzazione di futuri reati o crimini sul nostro territorio”.