Marco Giampaolo premiato alla presentazione del Memorial della Penna

Al tecnico della Sampdoria è stato consegnato il 4° Premio Fair Play: “stima non solo al Marco allenatore ma anche e soprattutto al Marco uomo”

GIULIANOVA – Alla presenza del Sindaco della Città di Giulianova, Francesco Mastromauro; del Presidente dell’ASD Giulianova Calcio – già Giuliesi per Sempre, Luigi Valentini; del Patron del Torneo calcistico giovanile Memorial “Emilio Della Penna”, Giulio Ettorre e del giornalista giuliese, moderatore della giornata, Walter De Berardinis, è stato consegnato il 4° Premio Fair Play all’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo.

L’occasione della consegna del Premio era la presentazione ufficiale del 6° torneo nazionale memorial “Emilio della Penna” che con grandi sacrifici organizza il Patron Giulio Ettorre e il suo staff.

Con questa motivazione è stato premiato Marco Giampaolo:

“Riconoscere unicamente meriti professionali a Marco è oggi scontato e, per certi versi banale, poiché i risultati ed i successi ottenuti sul campo ne sono la chiara e tangibile dimostrazione. Ma l’odierno riconoscimento è un attestato di stima non solo al Marco allenatore ma anche e soprattutto al Marco uomo, a chi con umiltà e profonda coerenza, ha mostrato la forza ed il coraggio di ripartire da zero e raggiungere con il lavoro, il sacrificio e l’immensa passione quei successi che ne fanno oggi uno degli allenatori più apprezzati e stimati del panorama calcistico italiano e non solo”.

Il Premio Fair Play, giunto alla sua quarta edizione, è stato già assegnato nel 2015 al patron della Polisportiva Amicacci, Giuseppe (Peppino) Marchionni, nel 2016 all’arbitro Antonio Di Martino e nel 2017 all’allenatore Massimo Oddo. Erano presenti anche due scolaresche (2° A e 2° B) delle medie dell’Istituto Comprensivo Giulianova 1 – De Amicis-Pagliaccetti accompagnati dai rispettivi docenti.

Il memorial è dedicato alla figura storica del calcio giuliese, Emilio Della Penna, ricordato da tutti come un grande uomo, insieme ai collaboratori storici della Scuola Calcio Giulianova, fondata da Della Penna nel 1985, quali: Francesco Di Filippo, Leo Giannattasio, Pasqualino Rossi, Armando Falini ed altri componenti come Paolo D’Angelo, Mattia Ruggieri, Andrea Clementoni, Morena Malatesta e Angelo Ciafardoni.

Il “Memorial Emilio Della Penna” è un torneo di calcio giovanile riservato alle Categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci che è in continua crescita e che quest’anno vedrà la partecipazione di ben 72 squadre provenienti da tutta Italia con circa 1000 bambini piccoli calciatori che dal 29 Aprile al 1 Maggio giocheranno e si divertiranno su molti impianti sportivi di Giulianova.