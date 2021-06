Marching band Mo’ Better Band a Pescara nella festa dell’Istituto Maico

Menzietti: “Il ritorno in zona bianca è un grande momento per la città e abbiamo scelto di abbinare festa e prevenzione, per sottolineare quanto sia importante il piacere di ascoltare”

PESCARA – L’Abruzzo riparte. E lo fa a suon di musica. L’occasione è l’arrivo della bella stagione e della tanto attesa zona bianca: così l’Istituto Acustico Maico ha voluto regalare alla città di Pescara un grande evento live, portando in piazza la scatenata marching band Mo’ Better Band, per festeggiare insieme, a ritmo di musica per grandi e piccini. Appuntamento domenica 13 giugno dalle ore 17, in piazza Salotto (piazza della Rinascita). E siccome non c’è festa senza prevenzione, l’Istituto Acustico Maico è già in piazza Salotto, a disposizione dei cittadini che vorranno valutare la situazione del proprio udito.

«Sentire bene è fondamentale per stare insieme alle persone che amiamo e mantenere una vita attiva – commenta Mauro Menzietti, amministratore dell’Istituto Acustico Maico – soprattutto in questo momento di ripartenza. In questo ultimo anno, segnato dal distanziamento obbligato, dalle mascherine che attutiscono i suoni e dall’uso forzato dei dispositivi, abbiamo capito sempre di più il valore del nostro udito. Il ritorno in zona bianca è un grande momento per la città e abbiamo scelto di abbinare festa e prevenzione, per sottolineare quanto sia importante il piacere di ascoltare».

L’attenzione alla prevenzione è una caratteristica distintiva dell’Istituto Acustico Maico, da sempre impegnato sul territorio sostenendo svariate iniziative per promuovere la salute dell’udito.

Oltre al ruolo di imprenditore e di presidente di categoria, Mauro Menzietti è fortemente attivo dal punto di vista sociale per la prevenzione e sensibilizzazione sui disturbi uditivi: nel 2010 ha fondato l’associazione “Nonno Ascoltami!” ed è rappresentante italiano dell’OMS in qualità di componente del World Hearing Forum di Ginevra.