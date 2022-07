PESCARA – Italia Nostra Pescara organizza per Venerdì 8 e Sabato 9 luglio, presso il Parco di Villa Sabucchi, la “Maratona Flaiano” in onore del grande pescarese in occasione del cinquantesimo della sua scomparsa. La manifestazione prevede il seguente programma:

Venerdì 8 luglio ore 21:00 “Maratona Flaiano”, nel corso della quale numerosi lettori si avvicenderanno nella lettura di passi brani scelti, selezionati e curati dalla ideatrice e coordinatrice Lucilla Sergiacomo, scrittrice e studiosa delle opere di Flaiano. Nel corso della serata saranno proiettate diapositive relative ai numerosi film di cui Flaiano è stato sceneggiatore e verranno diffuse le note di alcune celebri colonne sonore relative a tale filmografia.

Sabato 9 luglio ore 21:00 Proiezione del film “Tempo di uccidere” di Giuliano Montaldo (1989) tratto dall’omonima opera letteraria con Cui Ennio Flaiano vinse la prima edizione del Premio Strega nel 1947.

I cittadini sono invitati a partecipare.