Manutenzione su strade e stalli di sosta a Giulianova [FOTO]

GIULIANOVA – In questi giorni, visto lo stato di necessità per i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni dovuto all’emergenza sanitaria in atto, il Comune di Giulianova sta effettuando alcuni interventi di manutenzione ordinaria, attraverso il lavoro dei propri operai.

Tra questi lavori si sta procedendo al rifacimento della segnaletica orizzontale di strade e stalli di sosta in alcune zone della città.

“Stiamo procedendo ad effettuare piccoli lavori di manutenzione ordinaria approfittando del fatto che i cittadini giuliesi, responsabili ed attenti, stanno rispettando la necessità di rimanere a casa – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – ringraziamo gli uffici e gli operai che stanno continuando a lavorare per la città”.