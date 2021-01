Manuel Manari, nuovo attaccante del Castelnuovo Vomano

CASTELNUOVO VOMANO – Primo colpo del 2021 per il Castelnuovo Vomano che, dopo l’arrivo di Marco Croce, rimpingua il mercato invernale ingaggiando anche il giovane attaccante esterno Manuel Manari, proveniente dall’Atletico Porto Sant’Elpidio e cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli e del Teramo.

Queste le prime parole in neroverde del nuovo arrivo, figlio dell’indimenticato Giovanni che è stato giocatore professionista per tanti anni: “Sono molto contento di essere giunto a Castelnuovo, mi cercavano diverse squadre ma appena mi hanno contattato non ho esitato sapendo dell’importanza del progetto, della rilevanza della società e della qualità del gruppo. Mi metto a disposizione di mister Guido Di Fabio e spero di poter essere utile a far raggiungere al Castelnuovo i suoi obiettivi”.