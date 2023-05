Manoppello, nuovo look per campo Rodolfo Restinetti

MANOPPELLO – La struttura del centro storico, immersa nel verde, sarà un campo polivalente per diverse discipline sportive e sarà collegato con un percorso pedonale al cuore della città attraverso via Orientale. Un campo polivalente multisciplinare, moderno e attento all’ambiente, collegato con percorso pedonale al cuore di Manoppello attraverso via Orientale. Per la riqualificazione dell’impianto sportivo intitolato a Rodolfo Restinetti, pioniere del calcio manoppellese; il Comune ha ottenuto un finanziamento di 500 mila euro a valere sul fondo sport e periferie “Avviso Sport e Periferie 2022” della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento dello Sport).

L’ampio progetto, dell’importo complessivo di 870 mila euro (la restante somma di 370 mila euro sarà a carico della casse comunali), prevede il rifacimento del manto, con predisposizione dell’area per accogliere le diverse discipline sportive; la sistemazione complessiva dell’impianto e del corpo servizi con l’installazione di un sistema di pannelli solari per la produzione di energia; la realizzazione di un percorso vita, che dal centro urbano, attraversando una zona boschiva, raggiunge il campo sportivo; la sistemazione della strada di accesso e del parcheggio antistante.

“Una volta ultimati i lavori – ha detto il sindaco Giorgio De Luca – lo storico campo Rodolfo Restinetti tornerà a nuova vita, diventando una struttura sportiva multidisciplinare in grado di accogliere non solo le vivaci associazioni che operano a Manoppello, ma tutti i cittadini, accentuando così la sua vocazione di luogo aggregazione sociale. Inoltre, grazie, al collegamento pedonale con il centro storico, sarà riconnesso al tessuto urbano e facilmente raggiungibile da via Orientale su cui sono stanno per iniziare importanti progetti di riqualificazione e messa in sicurezza”.