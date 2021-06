Manoppello, frana via Boccaccio: al via i lavori per la messa in sicurezza

MANOPPELLO – Sono partiti i lavori che permetteranno di mettere in sicurezza e consolidare la frana via Boccaccio. Proseguono, dunque, le azioni di mitigazione del rischio idrogeologico a Manoppello con un importante progetto che permetterà il consolidamento di parte del versante orientale del centro storico.

L’intervento, progettato dall’ingegner Giuseppe di Nardo ed affidato alla ditta Di Prospero di Pescara, è finanziato con 621mila euro di fondi della Regione Abruzzo e, di fatto completa, un primo intervento ultimato nel 2005.