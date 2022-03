Manifestazione in memoria di Giuseppe Impastato oggi a Spoltore

SPOLTORE – Oggi lunedì 21 marzo, in occasione della “Giornata nazionale delle vittime innocenti delle mafie”, davanti alla scuola dell’infanzia Rita Levi Montalcini di Santa Teresa di Spoltore, si è tenuta una manifestazione in memoria di Giuseppe Impastato nella via e nel piazzale a lui intitolati. All’evento c’erano il sindaco Luciano di Lorito, la dirigente scolastica Nicoletta Paolini, l’assessore all’istruzione Roberta Rullo, le docenti e ovviamente gli alunni della scuola, che hanno presentato dei lavori realizzati durante l’attività didattica in sezione per commemorare le vittime delle mafie.

