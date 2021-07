Manifestazione di beneficenza a Giulianova dal 13 al 15 luglio

GIULIANOVA – Il Serenella Beach Club e Ristorante Fuoririva insieme a tutto il suo staff e collaboratori si fà promotore di un’altra iniziativa volta a promuovere la città di Giulianova, l’arte, lo sport il sano divertimento.

Nonostante i ben noti ostacoli e difficoltà causati dalla pandemia si è voluto fortemente portare avanti questo progetto con la stretta collaborazione Nazionale Attori 1971, dando un forte segno di ripartenza a tutto il territorio, coinvolgendo artisti, sportivi, attività commerciali gravemente colpiti da questa chiusura forzata.

Sarà presente a Giulianova dal 12 al 15 Luglio 2021 la Nazionale Attori 1971 che quest’anno compie 50 anni di storia e attività nel sociale. Si svolgeranno tornei di beach tennis e foot volley presso il Serenella Beach Club dove gli attori giocheranno contro gli atleti delle varie categorie e ci sarà interazione anche con i turisti e pubblico locale.

Giovedi 15 si disputerà il match ufficiale di calcio “La partita dell’estate” presso lo Stadio Rubens Fadini di Giulianova. Alle ore 17.30 inizierà la manifestazione con esibizione di scuole di canto, ballo e recitazione e a seguire dalle 18:30 inizierà il quadrangolare che vede coinvolte le squadre della Nazionale Attori 1971 – Love Cup Lazio – Love Cup Abruzzo – Interforce(squadra mista di rappresentanza delle forze dell’ordine). Ingresso biglietto 5€.

Ci saranno appuntamenti anche serali con spettacoli degli artisti della nazionale attori 1971. Mercoledi 14 alle ore 21 presso piazza del mare e Giovedi 15 la cena di Gala al Ristorante Fuoririva dove potrete vivere una cena coinvolgente e interattiva a tema Alice in Wonderland con la presenza dei personaggi reali del film il cappellaio matto, alice e bianconiglio, ospite la nazionale calcio attori.

Tutte le attività hanno la finalità di raccolta fondi curata dall’associazione colibrì di Giulianova che provvederà a raccogliere fondi con la vendita dei suoi prodotti e la vendita dei biglietti della partita, il ricavato verrà donato e utilizzato per acquistare attrezzature e giostre per bambini disabili a Giulianova e per spedire materiale per realizzare ospedali in Africa.