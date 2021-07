Castelli, al via i lavori sulla provinciale 37: definite le modalità

CASTELLI – Lo scorso 8 luglio il consigliere delegato alla viabilità, Gennarino Di Lorenzo, insieme ai tecnici del settore viabilità, ha incontrato il sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, per concordare le modalità di intervento sulla provinciale 37.

Sono previste due tipologie di lavoro; per evitare un lungo periodo di chiusura della strada che da una parte collega Castelli al territorio pescarese – e d’estate è molto utilizzata – e dall’altra è la porta di accesso alla Scuola d’arte “Grue” si è resa necessaria una pianificazione dei tempi e delle modalità di intervento del cantiere.

“Lunedì prossimo (12 luglio) faremo partire i lavori per la realizzazione della paratia a valle – commenta il consigliere Di Lorenzo – ma la strada sarà comunque transitabile la sera e il sabato e la domenica. Questa parte si concluderà a fine luglio. Per sistemare i muri di contenimento, interventi strutturali, interveniamo a blocchi ma il cantiere sarà organizzato in maniera da consentire, da settembre, il passaggio degli scuolabus”.