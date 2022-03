ROMA – “La Regione Abruzzo sostiene la battaglia dei balneari in tutte le sedi, compresa quella giudiziaria. Siamo infatti l’unica Regione in Italia che si è costituita in giudizio di fronte al Consiglio di Stato, nella causa purtroppo malamente persa e rispetto alla quale il Parlamento oggi deve dare delle risposte chiare per tutelare innanzitutto il valore dell’impresa che si è creata con decine di anni e generazioni di sacrifici”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo questa mattina nel corso della manifestazione delle Associazioni di categoria dei Balneari Sib e Fiba contro la legge che riforma il settore, tenuta a Piazza Santi Apostoli a Roma. “Questa la posizione della Regione Abruzzo che continueremo a sostenere in tutte le sedi competenti, per questo oggi sono qui insieme nostri operatori, ai sindaci della costa, e al Consiglio regionale”, ha concluso Marsilio.

Manifestazione dei balneari a Roma, la nota di Marsilio ultima modifica: da