Maltathome, il video della prima puntata: ecco come è andata

Lo scorso 17 maggio c’è stata la diretta del primo concerto su palco virtuale organizzato dai ragazzi dell’associazione Afterhouse – Giovani delle Acli di Chieti

CHIETI – Domenica scorsa, 17 maggio si è svolto Maltahome, il primo concerto su palco virtuale di Maltattack al tempo del Covid-19 organizzato dai ragazzi dell’associazione Afterhouse – Giovani delle Acli di Chieti, che hanno creato un nuovo format di intrattenimento. Un evento “a distanza di sicurezza”, che ha registrato migliaia di contatti tra i canali social youtube, facebook e twich, dove è andato in onda.

Sul palco virtuale, l’argento olimpico Fabrizia D’Ottavio, il campione italiano di pugilato Emanuele Cavallucci, Mattia Serra, nella top 30 mondiale dei giovani ricercatori, in collegamento da Harvard, il manager di Google Stefano Renzetti e Annabruna di Iorio, giovane volto di Mediaset nel programma Ricette all’italiana, sono stati ospiti dei presentatori Pierluigi Di Clemente, Giulia Rocchetti, Andrea Del Rosso, rigorosamente collegati da casa, così come da casa è stata condotta la regia, affidata a Lorenzo D’Orazio. Di seguito il video per vedere nuovamente la prima parte della diretta.

La novità del format è piaciuta anche ad altri network che ne hanno mostrato una sintesi.

“Un successo che ripaga del lavoro e della sinergia tra gli organizzatori, che stanno già lavorando ad una possibile evoluzione del progetto, in prospettiva di creare una nuova forma di intrattenimento, conciliabile con il futuro prossimo degli eventi musicali” riferiscono gli organizzatori.

Di seguito la seconda parte della diretta ma prima ricordiamo che hanno partecipato i seguenti ospiti:

Fabrizia D’Ottavio

Annabruna Di Iorio

I 4 Santi

Emanuele Cavallucci Fan Page

Mattia Serra

Stefano Chichi Leccese Renzetti

Vincenzo Artese

Un abruzzese a Londra

Croce Rossa Italiana – Comitato di Chieti

mentre di sono esibite le seguenti band:

Matinée

I Vendrame – Malcomplesso

Disco Socks

99 Cosse

Le Colonne

GALLI

Vie delle Indecisioni

Outer Stars – Band

Miriam Ricordi

Overlogic

Sergio Andrei

Emilio Spinozzi