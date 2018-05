Maggioformativo, al via l’edizione 2018

PESCARA – Una ventina di corsi, gran parte dei quali gratuiti, dedicati ai più svariati temi di interesse per imprese e cittadini. É il biglietto da visita dell’edizione 2018 del “Maggioformativo”, la manifestazione ideata da Ecipa Cna Abruzzo, ente di formazione della confederazione artigiana, giunta all’ottavo anno di vita: i contenuti ed il calendario verranno presentati agli organi di informazione domani, 8 maggio, nel corso di una conferenza stampa in programma a Pescara, nella sede regionale di Cna Abruzzo, in via Cetteo Ciglia 8, con inizio alle ore 10.30.

Alla presentazione del ciclo di incontri – che si terranno a Pescara, Chieti, Teramo, Vasto ed Alba Adriatica – interverranno, con la presidente e il direttore di Ecipa, Linda D’Agostino e Marco Trisi, l’ideatrice del progetto, Lorenza Di Giulio e il coordinatore del progetto comunitario “Higher” Sergio Iacoboni.

Tra le novità dell’edizione 2018 – il cui programma, ispirandosi alle esperienze degli anni trascorsi spazia a trecentosessanta gradi investendo temi che vanno dalla digitalizzazione delle imprese alla fotografia, dalle tecniche per parlar bene in pubblico alle strategie avanzate di business, dal trattamento della legionella alla gestione del tempo, dalla comunicazione del corpo alla manutenzione degli impianti termici, fino agli strumenti di comunicazione video – ci sono anche i corsi previsti nell’ambito del progetto europeo “Higher”, finanziato dal programma Interreg Europe, dedicato alle strategie per la “specializzazione intelligente” delle imprese e dei territori.