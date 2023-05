Maggio Atessano 2023: tutti gli eventi in programma

ATESSA – L’Amministrazione Comunale di Atessa, come presentato nell’incontro pubblico del 30 gennaio con Associazioni e cittadini, ha messo a punto un programma culturale e ricreativo per la primavera-estate 2023 al fine di promuovere il sistema turistico locale e offrire alle attività economiche di tutto il territorio, a cittadini e visitatori, una serie di eventi ed appuntamenti di vario interesse. Si parte con i primi 20 eventi di maggio organizzati in sinergia con le Associazioni cittadine. Il calendario potrebbe subire delle variazioni per aggiornamento ed integrazione degli eventi che saranno comunicati di volta in volta sui canali di informazione del Comune.

PROGRAMMA