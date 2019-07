Maddalena Micheletto, nuovo acquisto in casa Pallavolo Teatina

Piemontese, classe 1998, sarà la terza centrale a disposizione di Giorgio Nibbio: «Voglio crescere in una squadra di alto livello, ma non vengo con l’idea di fare la riserva»

CHIETI – Ultimi ritocchi alla squadra che affronterà il prossimo campionato di serie B1, girone D. Alla già lunga lista delle new entries nel roster neroverde, si aggiunge ora la centrale Maddalena Micheletto. 21 anni, proveniente dalla provincia di Torino, nella passata stagione ha militato nel girone H di B2, tra le fila del Corridonia, e affronterà a Chieti la sua prima stagione in B1. A differenza di altre sue compagne, per lei però non sarà una novità misurarsi con squadre del Sud, né arriva a Chieti già rassegnata al ruolo di terza centrale:

“L’anno scorso ho giocato in un girone un po’ strano, nel quale con la mia squadra, marchigiana, siamo andate spesso e volentieri a giocare in Puglia. Per me dunque non sarà la prima volta che giocherò lontano da casa, ma sì sarà il mio debutto in B1. Questa è stata la principale motivazione che mi ha spinta ad accettare la proposta della Teatina: voglio crescere in una categoria superiore, a contatto con giocatrici di alto livello e con un allenatore molto bravo. Detto questo, sono anche pronta a giocarmi il posto da titolare e non arrivo certo con l’idea di essere già destinata al ruolo di terza centrale.

So che le altre centrali sono molto forti, non conosco ancora Simona Galiero, mentre apprezzo come persona e come giocatrice Sofia Spadoni, che ho avuto modo di frequentare fuori dalla palestra ed ha anche il mio stesso procuratore. Il confronto quotidiano con lei e con Galiero non potrà che farmi bene e aiutarmi a migliorare. Sul girone D al quale siamo destinati, credo che ci sarà un alto livello di competitività, ma sono anche convinta che la squadra sia attrezzata al meglio per disputare un bel campionato. Da parte mia, darò il massimo per aiutare allenatore e compagne a raggiungere i nostri obiettivi”.