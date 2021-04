M5S Sulmona, incontro sulle Comunità Energetiche: ecco quando

Venerdì 30 Aprile alle 17:30 conferenza sulle Comunità Energetiche in diretta sulla pagina Facebook Movimento 5 Stelle Sulmona

SULMONA – Il Movimento Cinque Stelle di Sulmona è lieto di informare, che domani, venerdì 30 aprile, alle ore 17 e 30 in diretta sulla propria pagina Facebook https://www.facebook.com/Movimento5stelleSulmona/ , farà una conferenza sulle Comunità Energetiche durante il quale, grazie agli interventi della Senatrice Di Girolamo, del Senatore Girotto, del Consigliere Regionale Taglieri del esperto in diritto dell’energia avv. Sani dell’ingegnere Violante e del nostro attivista Attilio D’Andrea, spiegheranno cosa sono, la loro grande importanza per l’ambiente e per l’economia.

“Inoltre, sarà possibile interagire con i relatori scrivendo le domande nella parte dei Commenti durante la diretta. Sarà un’occasione per sciogliere ogni dubbio su questa che per noi è una vera e propria rivoluzione nel modo di produrre, consumare e condividere energia permettendo a privati, imprese ed enti pubblici associati tra loro di diventare allo stesso tempo, produttori e consumatori” si legge nella nota.