REGIONE – “La Regione Abruzzo deve effettuare subito la conta dei danni alle abitazioni, alle proprietà dei privati, all’agricoltura, agli stabilimenti balneari e alle infrastrutture, individuando i comuni colpiti al fine di presentare al Governo nazionale una richiesta accettabile per lo stato di calamità naturale, con il fine di ottenere aiuti e risorse per le aree colpite nel nostro territorio. Quello di ieri è un evento climatico di grande rilevanza, che in alcuni casi può rappresentare una grave perdita per le attività produttive dei cittadini abruzzesi. Le istituzioni, quindi, devono mettere in campo da subito tutte le azioni possibili per aiutare chi ha subito danni. Il sole è tornato ma c’è chi ancora pagherà per molto tempo i danni subiti ieri”. Così il consigliere regionale Barbara Stella sull’emergenza maltempo che ha investito l’Abruzzo.

M5S, Stella: “La Regione deve effettuare subito la conta dei danni” ultima modifica: da