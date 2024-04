Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio ufficializza la candidatura a Sindaco

Di Giuseppantonio, che ha sempre dimostrato amore per Fossacesia, sarà candidato per il terzo mandato nelle elezioni dell’8 e 9 giugno

FOSSACESIA – Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio sarà candidato per il terzo mandato amministrativo nelle elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi.

L’ufficialità è arrivata dopo la riunione del gruppo di maggioranza “Per Fossacesia con Enrico Di Giuseppantonio Sindaco”. Nell’incontro, facendo leva sul recente decreto-legge in materia di elezioni, che estende il numero dei mandati per i Comuni fino a 15 mila abitanti e taglia ogni limite ai Comuni sotto i 5000 abitanti, assessori e consiglieri hanno chiesto a Di Giuseppantonio di riproporsi alla guida di Fossacesia, e proseguire il proficuo lavoro svolto per il bene esclusivo della comunità locale.

«Mi hanno convinto soprattutto le motivazioni. A tutti rivolgo un grande ringraziamento per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Assessori e consiglieri, che sono stati al mio fianco e che si sono rivelati preziosi collaboratori, seri e disponibili – ha dichiarato Enrico Di Giuseppantonio -. Un grazie lo rivolgo anche ai tantissimi cittadini che, in queste ultime settimane, mi hanno avvicinato ed insistito perché mi candidassi. Il mandato che si conclude è stato impegnativo, segnato dalla pandemia da Covid e dalla crisi energetica, che ha reso più complesso e impegnativo non solo a Fossacesia, ma in tutta Italia, il lavoro delle amministrazioni comunali anche a causa dell’aumento dei servizi e dei costi dei materiali. Dobbiamo cementare le basi per proiettare Fossacesia nel futuro ed un impegno al quale non voglio sottrarmi per la mia gente e la mia città, a cui ho dedicato gran parte della mia vita».

I rappresentanti della lista “Per Fossacesia con Enrico Di Giuseppantonio Sindaco” ha ribadito che per Fossacesia è di fondamentale importanza contare sulla figura di Di Giuseppantonio, sindaco preparato e profondo conoscitore della macchina amministrativa, che ha sempre dimostrato amore per Fossacesia. «La città deve poter continuare ad essere guidata da un amministratore capace, giusto, onesto, esperto e ricco di passione, che negli anni ha sviluppato relazioni e contatti ad ogni livello istituzionale, che renderanno più agevole l’ottenimento di molti risultati per Fossacesia, che a livello di governo della nostra città è divenuto un modello al quale molti si ispirano e guardano con interesse. Abbiamo finanziamenti per tante opere pubbliche che dovranno essere completate e che potranno far crescere ancor di più Fossacesia. Un obiettivo che si potrà raggiungere con una squadra già ben collaudata e con gli altri candidati che abbiamo convinto a dare la loro disponibilità. Una lista con diverse sensibilità, animata esclusivamente dall’interesse verso il bene comune e la qualità, lista che sarà caratterizzerà dalla presenza di donne e uomini di esperienza maturata in vari ambiti lavorativi, e con giovani desiderosi di partecipare attivamente alla vita amministrativa della nostra città».