“L’uva a cazzarelle”, alla scoperta del nuovo brano di Banda Piazzolla

VASTO – Lo scorso 20 settembre è uscito il videoclip del brano “L’uva a cazzarelle“, espressione dialettale per indicare l’uva pizzutella. Banda Piazzolla che ha realizzato il brano ha raccontato che lo stesso nasce da un’idea della cantante Romina Vallese. Il testo infatti è suo e gioca un po’ su un doppio senso birichino; ciò a dimostrazione del fatto che spesso le donne sono più maliziose di noi uomini.

“Il videoclip è stato girato nelle campagne di Scerni, un borgo in provincia di Chieti. In questa occasione ci siamo resi conto che, qui dalle nostre parti a Vasto e dintorni, si coltiva tanta uva ma pochissima per il consumo a tavola. Infatti nelle riprese abbiamo dovuto utilizzare uva pizzutella acquistata al supermercato”.

Parlando di quanto è sensibile Banda Piazzolla alle tradizioni e costumi abruzzesi: “Banda Piazzolla fà della sensibilità alle tradizioni e ai costumi abruzzesi, la propria ragione di vita. Tutta la nostra produzione si basa su questo forte legame anche perchè di musica con questi presupposti se ne sente poca in giro”.

A novembre, sempre percorrendo la linea intrapresa con “l’uva a cazzarelle”, sarà online il videoclip della nuova canzone “Jamme a coje l’alive”, sulla raccolta delle olive.

Parlando dei prossimi appuntamenti dal vivo: “I live in piazza speriamo ardentemente che riprendano a pieno regime nella prossima stagione a partire da aprile 2022 e soprattutto che riprendano le feste religiose che rappresentano praticamente il 90% di tutti gli eventi”.