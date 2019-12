Lupi Santa Croce – Impavida Ortona domani in diretta [VIDEO]

La Sieco alla prima delle due trasferte in quel di Santa Croce domenica 15 dicembre con fischio di inizio alle ore 18

SANTA CROCA – Due trasferte consecutive attendono i ragazzi della Sieco, entrambe a Santa Croce anche se contro squadre differenti. Si partirà domenica 15 dicembre alle 18 contro i Lupi di Santa Croce per poi replicare tra sette giorni contro il Calci. Due trasferte difficilissime per la gang di Nunzio Lanci che contro ogni pronostico è aggrappata alla vetta della classifica sin dalla prima giornata.



L’arma di distruzione dei santacrocesi è rappresentata da Padura Diaz che sarà armato dal palleggiatore Acquarone, che avrà come alternative gli schiacciatori Krauchuk e Colli o il sempre prolifico centrale Larizza.

Poche le novità per quanto riguarda la SIECO con Capitan Simoni ancora in convalescenza e l’opposto Christoph Marks che giorno dopo giorno aumenta il carico di lavoro ma sempre senza fretta. Manca poco al termine del girone di andata. Tre gare e nove punti in palio per centrare i primi sei posti che valgono la qualificazione alla Del Monte Coppa Italia. Classifica che proprio per le prime sei posizioni è più congestionata del Raccordo Anulare all’ora di punta. Soltanto cinque punti dividono le prime della classe (Ortona e Calci) dalla sesta Bergamo. Subito dietro, al settimo posto, la BCC Castellana Grotte, con i suoi tredici punti è in piena corsa qualificazione.

Delicatissima quindi per entrambe le squadre la sfida che, nei precedenti, vede in vantaggio i ragazzi della Kemas Lampiel Santacroce che su un totale di quattro incontri disputati ne hanno vinti tre, lasciandone solo uno agli abruzzesi. Arbitreranno la gara Bellini Andrea (Foligno) e Caretti Stefano (Roma).