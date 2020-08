L’Ulivo, il Colle e la Storia, evento in Riserva Borsacchio il 16 agosto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Guide del Borsacchio in rete con WWF, IAAP, FIAB, Legambiente, Italia Nostra, Naturamo, CSC e le maggiori associazioni nazionali e locali continuano la loro opera a sostegno della Riserva Borsacchio e del turismo cittadino portando ancora un evento di rilievo e gratuito : ‘L’Ulivo , il Colle e la Storia”

Pochi conoscono che nella Riserva esiste uno degli Ulivi più antichi, inserito nell’elenco degli alberi monumentali, di ben 800 anni. Un luogo che trasuda storia e natura che merita di essere valorizzato.

L’evento sarà una escursione alla scoperta dei luoghi simbolo della Riserva con partenza dall’ulivo millenario per far scoprire l’incredibile biodiversità e le meraviglie naturali. L’arrivo al Colle Magnone sarà il momento emozionale per osservare dal colle più alto della Riserva il mare e i massicci appenninici del Gran Sasso. Ed è in questo scenario che l’Archeologo Matteo Pileri illustrerà come sia antica la storia dei luoghi che oggi sono riserva. Una storia che parte da insediamenti antichissimi con forti e necropoli romane.

L’evento per la sua importanza è stato insignito dell’alto patrocinio dalla Regione Abruzzo e del patrocinio della Provincia di Teramo e del Comune di Roseto degli Abruzzi.

PROGRAMMA

Ore 17.30 Raduno al distributore IP (Il secondo sulla ss16 fra Cologna e Roseto. Quello con il Bar a fianco del Barbacoa Ristorante).

Posizione maps: IP

Località San Martino, 64026 Roseto degli Abruzzi TE

https://maps.app.goo.gl/b8gdZi7LZGzMuEtR6

Ore 17.45 Visita all’ulivo millenario

Ore 18.00 Partenza

Ore 18.30 Arrivo al Colle Magnone, il punto più panoramico con intervento dell’archeologo Matteo Pileri

Ore 19.00 Rientro

Facile camminata di 1.2 Km in leggera salita (rientro dalla stessa strada ovviamente in discesa). Portare scarpe ed acqua. I partecipanti saranno registrati alla partenza con misurazione della temperatura. Portare Mascherina. Saranno forniti maschere e guanti all’occorrenza.