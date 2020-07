Ludovica Marchi e Noemi Palmieri alla Pallavolo Teatina

In cabina di regia l’alzatrice senese classe 1999, mentre per l’opposto di Alba Adriatica un ritorno alla Connetti.it dopo due anni giocati da titolari in B

CHIETI – Quarto tassello del roster 2020/2021 della Connetti.it Pallavolo Teatina. Dopo il libero Teresa Ferrara e gli opposti Nicole Tellaroli e Noemi Palmieri, ecco la prima alzatrice: Ludovica Marchi. Originaria di Siena, 21 anni, è reduce da un campionato di B1 giocato in Calabria, a Palmi, nello stesso girone in cui era inserita la Connetti.it. In precedenza, Ludovica aveva giocato a Perugia, in A2, partecipando anche alla vittoria del campionato e alla conquista della massima serie nazionale.

Cosa ti ha spinta ad accettare la proposta teatina?

«Quando ci ho giocato contro lo scorso anno, ho ricavato un’ottima impressione sia della squadra che della società. La squadra era ben costruita e con molto talento e la società mi ha dato subito la sensazione di essere molto organizzata. Questo primo impatto ha influito sulla mia decisione di arrivare in Abruzzo, in più volevo riavvicinarmi un po’ a casa dopo essere stata molto lontana per un anno. E come per tutte, il nome di Giorgio Nibbio era una garanzia, ne avevo sempre sentito parlare bene e sono contenta di essere allenata da lui il prossimo anno».

Come ti definiresti come giocatrice?

«Diciamo che non interpreto il ruolo di alzatrice in modo particolarmente estroso. Sono piuttosto una giocatrice metodica, affidabile, che fa il suo compito con precisione e continuità, ci tengo a fare bene e mi impegno al massimo finché non riesco a fare le cose come voglio io».

Cosa pensi della squadra che si sta costruendo e quali possono essere gli obiettivi?

«Non conosco nessuna delle mie nuove compagne, quindi saremo un gruppo che partirà davvero da zero. Non ho paura dell’età media piuttosto bassa, l’importante è che ci siano voglia e impegno, oltre al talento, che non mi sembra manchi. Conosco molte squadre che verosimilmente parteciperanno al nostro stesso girone e so che sarà un campionato di buon livello. Ma credo che noi abbiamo le carte in regole per centrare l’obiettivo di un campionato tranquillo, magari togliendoci, questo sì, qualche bella soddisfazione lungo il percorso».

NOEMI PALMIERI

Ha militato con la maglia neroverde nella stagione 2017-2018, lasciando poi Chieti all’inizio della stagione successiva. Da allora, Noemi Palmieri ha giocato in Sicilia, tra le fila della PVS Palermo e della Amici del Volley Giarre, entrambe formazioni di serie B2. Ora, l’opposto abruzzese torna a Chieti con due anni di esperienza da titolare in più e con la voglia di dimostrare quanto è cresciuta:

«Sono molto contenta di tornare a Chieti. Ho un bellissimo ricordo della mia prima esperienza in neroverde: fu un campionato difficile sul campo, ma ebbi modo di conoscere una società e uno staff sempre presenti e attenti, che non mi fecero mai mancare nulla. Sono tornata per riavvicinarmi un po’ a casa, per rendere più facili i miei studi universitari presso l’ateneo di Chieti e, forse più di tutto, per confrontarmi con una realtà superiore, di B1, ed essere allenata da un allenatore universalmente stimato come Giorgio Nibbio. Torno carica e con grandi motivazioni».

Dopo due anni, quanto sei cambiata, dentro e fuori dal campo?

«In campo, sono certamente più esperta, più smaliziata e consapevole dei miei mezzi. L’esperienza lontano da casa mi ha anche fatto crescere fuori dal campo, nella vita di tutti i giorni, e spero di continuare a farlo anche quest’anno».

Della squadra che lasciasti nel 2018 non ritrovi più nessuna compagna. Sarete tutte nuove e dall’età media piuttosto bassa.

«Non nascondo che ci sia anche un po’ di orgoglio, da parte mia, se a distanza di due anni la società mi ha rivoluto a Chieti, pur avendo cambiato tutto il resto. Giocare in una squadra giovane non sarà una novità per me, anche in Sicilia mi è capitato, ed è pur vero che abbiamo comunque già delle esperienze importanti alle spalle, quindi non siamo debuttanti. Sono sicura che quest’anno costituirà l’occasione giusta, per ognuna di noi, di continuare a crescere e di fare un passo in più verso obiettivi di carriera sempre più alti. D’altra parte, un po’ di sana ambizione deve esserci sempre, e credo che saremo un gruppo ambizioso».