Luco dei Marsi, scuola Silone in sicurezza: installato impianto antincendio

De Rosa: “Confidiamo di poter procedere in modo spedito anche con i lavori di messa in sicurezza sismica dei diversi edifici“

LUCO DEI MARSI – “A scuola in sicurezza”, inaugurato l’impianto antincendio nella scuola secondaria di primo grado “I. Silone” a Luco dei Marsi. Sull’impianto sono stati investiti circa 49mila euro, fondi regionali che il Comune di Luco dei Marsi ha ottenuto, con altri tre centri marsicani – Ortucchio, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie – in aggiunta al milione e mezzo di euro destinato all’adeguamento sismico degli edifici, nell’ambito di un programma complessivo che, secondo il tabellino di marcia fissato dall’Amministrazione comunale, entro fine anno permetterà di dotare il paese di strutture scolastiche sicure e accoglienti.

“Con la realizzazione dell’impianto antincendio nella struttura della scuola secondaria abbiamo posto un’altra tessera nel progetto globale, e per noi prioritario, di rendere alla cittadinanza e alle future generazioni un patrimonio di edilizia scolastica riqualificato, moderno e che, soprattutto, possa essere utilizzato in piena sicurezza”, ha rimarcato la sindaca Marivera De Rosa, “la soddisfazione è ancora maggiore perché, malgrado le restrizioni imposte dall’emergenza per l’epidemia da Covid19, siamo riusciti a condurre in porto l’ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti. Confidiamo di poter procedere in modo spedito anche con i lavori di messa in sicurezza sismica dei diversi edifici, così da poterci dedicare, a seguire, agli altri progetti cui stiamo lavorando, sempre relativi alle strutture destinate alla crescita e alla formazione a tutto campo dei giovanissimi, tra i migliori investimenti, ritengo, per il futuro di ogni comunità”, conclude la Sindaca.