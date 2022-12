Luca Daniel Scimia è un nuovo giocatore del Notaresco Calcio 2022/23

NOTARESCO – Il Notaresco Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Luca Daniel Scimia, classe 1999, che torna a Notaresco dopo l’esperienza della scorsa stagione e che è già a disposizione di mister De Patre. Luca Scimia ha disputato la prima parte di questa stagione con L’Aquila, e, in precedenza, dopo esser cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha vestito in serie C le maglie di Alma Juventus Fano e Rende.

