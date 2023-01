“Lu Pahése me” (“Il mio Paese”), presentazione del progetto culturale

CITTÁ SANT’ANGELO – La Proloco di Città Sant’Angelo aderisce alla giornata del dialetto e delle lingue locali della Unpli Nazionale. Tullio Mauro asseriva che il dialetto è la “lingua del cuore” e grazie a questo smisurato amore per il proprio territorio che la locale associazione, presieduta da Giacomo Bellante, ha realizzato un nuovo progetto per far incontrare turismo e la lingua locale. L’idea nasce un paio di anni fa, un socio dell’associazione la propone ed il direttivo la sposa appieno, sviluppandola, vengono vagliate alcune poesie dialettali e quella che più rappresenta le bellezze di Città Sant’Angelo è quella del compianto maestro Mario Di Silvestre dal titolo: “Lu Pahése me” (“Il mio Paese”), viene tradotta in italiano, in inglese ed in francese, stampata su un pieghevole con la mappa dettagliata del Centro Storico e regalata a tutti i turisti che faranno visita al borgo angolano. Il progetto verrà presentato alle istituzioni, alle associazioni locali, alla stampa e ai cittadini Sabato 21 gennaio alle ore 18 presso il Cenacolo delle Emozioni in Piazza Garibaldi a Città Sant’Angelo.

