Louis Thomas Frederick fondò e gestì il ristorante “The Coventry Tea Room”

TOCCO DA CASAURIA – Louis Thomas Frederick (in realtà il cognome era Federico) nacque a Kensington in Pennsylvania, il 10 gennaio del 1916, da Tommaso Carmine Federico (trentacinquenne nato a Tocco da Casauria – figlio di Carmine e Annantonia Di Bartolomeo) e da Rosa Di Roberto (trentaquattrenne nata a Tocco da Casauria – figlia di Teodoro e Filomena Iacobucci). I suoi genitori si erano sposati il 27 marzo del 1897 (l’atto di matrimonio fu registrato in comune dinanzi all’assessore Angelo Ricotti) e a Tocco Casauria nacquero i loro primi due figli: Nicholas James e Pauline. La famiglia Federico emigrò, nel 1901, e giunse ad “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Auguste Victoria”. Stabilirono la loro residenza in Pennsylvania dove nacquero, oltre a Louis, almeno altri cinque figli: due maschi Anthony e Theodore e tre femmine Adeline, Angelina e Mary. Il padre aprì una barberia nella quale negli anni lavorarono anche i figli. Intanto negli Stati Uniti il loro cognome Federico divenne Frederick.

Louis Thomas Frederick visse nel quartiere di Kensington a Philadelphia sopra il “barber shop” del padre. Sposò l’italo-americana di origini marchigiane Helen Lucy Albertini (1915-2001) che gli diede quattro figli. Dopo qualche anno decise di trasferisti nella Contea di Chester. Louis lavorò, per tutta la sua vita, come barbiere. Poi nel 1977 Louis, insieme allo moglie, aprì all’interno della fattoria di famiglia un ristorante: il “The Coventry Tea Room” (ricavato in un antico e bellissimo edificio costruito nel 1790). Per oltre 30 anni il “The Coventry Tea Room” fu per gli abitanti della Contea di Chester un luogo per godere di una ottima cucina in una atmosfera tranquilla e confortevole. Louis Thomas Frederick morì, aveva 84 anni, il 4 maggio del 2000 a Phoenixville.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”