Louis De Francesco grande compositore, tra gli anni ’30 e ’50, di musiche da film

ATESSA – “Louis” Luigi Ettore De Francesco nacque ad Atessa (Ch) in via Salita de Renzis, il 26 dicembre del 1886, da Vincenzo (ventitreenne “proprietario” figlio di Giuseppe e Maria Croce Giuliani ) e da Elisabetta Demarco (ventitreenne “maestra elementare” nata a Taranta Peligna (Ch) da Francesco Antonio e Anna Rosa D’Amelio). L’atto di nascita fu registrato dinanzi al consigliere comunale Francesco Cinalli. I suoi genitori si erano sposati ad Atessa il 23 ottobre del 1884. Luigi si diplomò presso il Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli. Nel 1910 decise di raggiungere gli Stati Uniti. Arrivò ad “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Cedric”. Diverrà uno tra i più apprezzati compositori e direttori d’orchestra.

All’inizio girò, in lungo ed in largo, gli Stati Uniti come direttore d’orchestra. L’avvento del sonoro gli cambiò, in meglio, la vita professionale. Si legò alla “Fox Film” e fu la sua fortuna. Scrisse le musiche per film di grande successo e tra questi: “Chandu the Magician” del 1932 diretto da William Cameron Menzies e Marcel Varnel ; “Montagne russe” (State Fair) del 1933 diretto da Henry King; “Crociera di piacere” (Pleasure Cruise) del 1933 di Frank Tuttle; “La strana realtà di Peter Standish” (Berkeley Square) del 1933 diretto da Frank Lloyd; “Cavalcata” (Cavalcade) del 1933 diretto da Frank Lloyd; “Coming Out Party”1934 diretto da John G. Blystone; The World Moves On del 1934 diretto John Ford; “Angeli del dolore” (The White Parade) del 1934 diretto da Irving Cummings; “Carolina” del 1934 diretto da Henry King; “ Primo amore” (Change of Heart ) del 1934 regia John G. Blystone ; “Sotto pressione” (Under Pressure o East River) del 1935 Raoul Walsh.

Diresse la “The Warner Bros. Symphony Orchesta” per diversi film di animazione e tra questi” Il coniglio di Siviglia” (Rabbit of Seville) cortometraggio del 1950, con “Bugs Bunny”, diretto da Chuck Jones. Collaborò e fu amico di Max Steiner il grande compositore austriaco naturalizzato statunitense, autore di importati colonne sonore. Louis De Francesco durante gli anni dal 1930 al 1950 compose la musica per oltre un centinaio di lavori cinematografici. Louis De Francesco morì, il 5 ottobre del 1974, a Northridge in California.

Nella foto la locandina del film “Cavalcade” dove appare il suo nome.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”