“Louie”, è uscito il primo singolo di Luca Di Diego [VIDEO]

LANCIANO – Il racconto autobiografico di “Louie” passa attraverso citazioni autorevoli, in un brano che attinge con personalità alla più solida tradizione cantautorale italiana. L’inedito è un racconto reale di un breve periodo della sua vita in cui, come tutti, si è trovato a vivere delle difficoltà con le conseguenti ingiustizie e disparità di trattamento della nostra società e ritiene questo racconto molto attuale visto il periodo storico che tutti stiamo vivendo.

Il sound intimo e caratteristico dell’artista si esprime con una sapiente ed elegante sovraincisione di chitarre acustiche ed elettriche e una voce calda e roca, che trasmette il significato della canzone in maniera inequivocabile.

Il brano “Louie” partecipa alla 11^ edizione del Premio “Musica contro le Mafie” ed è possibile ascoltarlo qui di seguito.



Il cantautore abruzzese è al lavoro e concentrato alla realizzazione di nuovi brani inediti che pubblicherà nei prossimi mesi in un disco solista.