Lotto, a Martinsicuro vincita di oltre 60mila euro: ecco come

MARTINSICURO – L’Abruzzo torna a sorridere grazie al Lotto: nel concorso del 29 gennaio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Martinsicuro, in provincia di Teramo, ha centrato una vincita di 64.750 euro, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna con una giocata su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 90 milioni da inizio anno.

