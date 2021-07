ATESSA – Colpo da oltre 1,2 milioni di euro al Lotto: ad Atessa, in provincia di Chieti, un fortunato giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna con i numeri 22-23-26-28 sulla ruota di Genova. Si tratta, come riporta Agipronews, della vincita più alta del 2021, che si piazza davanti ai 623mila euro vinti ad Erice (TP) il 4 febbraio e ai 612mila euro di Spoleto (PG) del 28 gennaio scorso. Nello stesso concorso, poi, ancora Abruzzo protagonista con una vincita da 27.500 euro a Penne, in provincia di Pescara. L’ultimo concorso, riferisce Agipronews, ha distribuito oltre 9,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 679,9 milioni dall’inizio dell’anno.

Lotto, colpo da 1,2 milioni ad Atessa e più alto del 2021 ultima modifica: da