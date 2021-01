Lotteria Italia 2020, i biglietti venduti in Abruzzo

ROMA – Trend di vendita in linea con il calo nazionale per la Lotteria Italia in Abruzzo: sono stati 111.180 i tagliandi staccati, il 37,9% in meno sull’edizione precedente. A livello provinciale, riporta agipronews, Pescara registra il calo percentuale minore con 25.180 (-18,7%). A L’Aquila, invece, il calo maggiore con 27.720 tagliandi venduti contro i 53.860 dello scorso anno (-48,5%). A Teramo venduti 24.860 biglietti (-38,8%), a Chieti 33.420 (-37,7%).

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Sono circa 4,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2020 della Lotteria Italia, con una raccolta di 23 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in calo del 31% rispetto all’edizione precedente: nella scorsa edizione erano stati venduti 6,7 milioni di tagliandi. Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono 837mila, il -36,8% rispetto allo scorso anno, quando i tagliandi staccati furono 1,3 milioni.

CINQUE I PREMI DI PRIMA CATEGORIA

Saranno 5 i premi di prima categoria della Lotteria Italia, con il primo premio da 5 milioni di euro, poi da 2 milioni, un milione, 500mila e 250mila euro, mentre, riporta Agipronews, saranno 120 le vincite «fino a 50mila euro». Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, nel corso della trasmissione “I soliti Ignoti – Il ritorno”. «Anche la Lotteria Italia si è difesa da questo anno difficile: i cittadini hanno dato fiducia a questo gioco e ci siamo mossi in continuità col passato. Abbiamo operato nel solco della tradizione», ha detto Minenna.