“L’orto degli alberi”, inaugura dello spazio pubblico a San Giovanni Teatino

SAN GIOVANNI TEATINO – Quest’anno a San Giovanni Teatino la celebrazione della Giornata Nazionale dell’Albero assume un significato particolare, quella di un progetto civico che guarda al futuro delle nuove generazioni.

Così come evidenziato dal nuovo art.9 della Costituzione Italiana (La Repubblica…Tutela l’ambiente, le biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni) anche per l’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino, la Giornata dell’Albero non può ridursi a un gesto simbolico come quello di piantare nuovi alberi, ma deve diventare futuro ambientale e tutela del territorio. Nasce così, “L’orto degli alberi”, uno spazio pubblico, ideato e progettato dalla Consulta del Verde, nel quale si metteranno a dimora alberi, partendo dai semi raccolti dalle essenze autoctone del territorio. Questo consentirà al Comune di avere ogni anno una riserva verde, per riqualificare aree urbane ed implementare le aree paesaggistiche di pregio.

“Nella gestione de “l’orto degli alberi” – dichiara il Sindaco Giorgio Di Clemente, – i bambini saranno protagonisti di tutte le proposte e le attività didattiche che la consulta porterà avanti negli anni, perchè affidare la tutela ambientale alle nuove generazioni è la più importante opera pubblica”.

“Appuntamento – dichiara l’Assessore alla Transizione Ecologica Gabriella Federico – il 27 novembre 2022, alle ore 10.30, presso il Parco di Via Ciafarda, per l’inaugurazione di questo spazio pubblico, nel quale “coltivare cultura”, per appassionare la comunità alla tutela della biodiversità e alla responsabilità verso i beni ambientali del proprio territorio.”

Nella giornata dell’inaugurazione, la Consulta del Verde si occuperà di costruire percorsi natura per adulti e bambini nel parco e terrà laboratori didattici all’interno dell’orto. Tra le attività previste, anche quella della messa a dimora delle piantine seminate nella Festa dell’Alberto dello scorso anno.