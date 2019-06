Lorenza Lupidi nuovo acquisto dell’Altino dalla Pallavolo Teatina

L’opposto ex neroverde: “Mi piace lo spirito vincente dell’Altino che ha un allenatore che trasmette grinta e ti sprona tantissimo“

ALTINO – Un altro acquisto di pregio per il club rossoblu. Arriva dal Chieti il fortissimo opposto Lorenza Lupidi: centonovanta centimetri e un lancia missili al posto del braccio, Lorenza è il secondo acquisto dell’Altino stagione 2019/20 dopo quello di Alessia Mastrilli.

“Durante l’anno ho affrontato l’Altino molte volte in amichevole – ha detto Lorenza – quindi ho potuto vedere e apprezzare da vicino sin da subito la società e lo staff. Poi quando è arrivata la chiamata ho subito capito che era un’opportunità importante da prendere al volo”.

Nata a Camerino il primo agosto del 1992, ha calcato i parquet di serie A2 e B1 e le ultime due stagioni ha rivestito un ruolo da trascinatrice con il Chieti con il quale si è tolta molte soddisfazioni: “Mi piace lo spirito vincente dell’Altino che ha un allenatore che trasmette grinta e ti sprona tantissimo. Ho la possibilità di giocarmi da protagonista questo campionato di B1 e voglio ripagare la fiducia del club dando il meglio”.

Pochi esami per laurearsi in Lingue ad indirizzo economico a Urbino e con gioia scopre che il primo acquisto è stata la Mastrilli: “Quando ho parlato con lo staff dell’Altino mi hanno assicurato che avrebbero allestito una squadra competitiva e già con la prima “bomba” di mercato non si sono smentiti: ho giocato con Alessia in A2 a Soverato… è un libero stratosferico!”.

Da sempre indossa il numero 15 come una seconda pelle, ma senza un motivo particolare. Arriva ad Altino motivatissima e non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura