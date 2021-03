L’Ora della Terra 2021, a Fossacesia si spengono le luci per un’ora

Il prossimo 27 marzo ci sarà lo spegnimento simbolico delle luci, dalle ore 20:30 alle 21:30, non essenziali degli edifici pubblici della città

FOSSACESIA. – Anche quest’anno il Comune di Fossacesia ha riconosciuto l’opportunità di partecipare all’iniziativa “l’Ora della Terra” ed infatti il prossimo 27 marzo effettuerà lo spegnimento simbolico delle luci, dalle ore 20:30 alle 21:30, non essenziali degli edifici pubblici della città.

“L’Earth Day, giunto alla sua ventesima edizione, è la giornata mondiale della terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti ne promuovono la salvaguardia – afferma il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Il riscaldamento del pianeta è evidente e tutti dobbiamo impegnarci per ridurre le emissioni cercando di evitare effetti disastrosi sul nostro ecosistema. Ognuno di noi cominci a cambiare le proprie scelte e a eliminare i combustibili fossili dalla propria vita quotidiana, perché questo sarà decisivo per determinare i grandi cambiamenti ormai improrogabili. Anche Fossacesia, quindi farà sentire la sua voce che si unirà a quella di milioni di persone in tutti i Paesi del mondo e contribuire al miglioramento del nostro ambiente”.